Suurbritannia tuurilt diskvalifitseeriti kõnniteel sõitnud ratturid

Rahvusvahelise Jalgratta Liidu reeglite kohaselt on võistlustel ametlikku trassi mittekuuluvate kõnni- ja kõrvalteede kasutamine keelatud, vahendab Rattauudised.ee. See on ohtlik kaasvõistlejatele ja pealtvaatajatele ning annab konkurentsieelise.

Karistuseks võib määrata 200 Šveitsi franki või diskvalifitseerimise. Suurbritannia tuuri komissarid otsustasid viimase variandi kasuks. Kõrvalteede kasutamine on suureks probleemiks klassikutel, kui ratturid üritavad munakivilõikude asemel siledamal pinnal sõita.

Suurbritannia tuuri neljandal etapil leidis aga aset kukkumine, kui ratturid kihutasid suurel kiirusel kurvi taga parkinud autole otsa. Ameeriklane Brent Bookwalter (BMC) pidi vigastuste tõttu tuuri pooleli jätma.

#OVOToB Crash in @TourofBritain, lots of riders crashed with a car... Why were the cars there??? pic.twitter.com/kdNTiWoNKY