Kaheksa Premium liiga jalgpallurit andsid negatiivse dopinguproovi

US Openil kolmandat asetust omanud Šveitsi tenniselegend Roger Federer kaotas veerandfinaalis argentiinlasele Juan Martin Del Potrole ning sõnas pärast kohtumist, et vastane vääris võitu enam.

Meeste tennise maailma teine reket, britt Andy Murray, teatas kolmapäeval, et tõenäoliselt on tema jaoks tänavune hooaega puusavigastuse tõttu lõppenud.

kanepi edu new yorgis

Sellel reedel peetakse uue hooaja avakohtumine ameerika jalgpalli liigas NFL, kui vastamisi lähevad tiitlikaitsja New England Patriots ja Kansas City Chiefs. Juba oma viiendat hooaega alustab seal liigas ka eestlane Margus Hunt. Kui esimesed neli aastat kuulus ta Cincinnati Bengalsi ridadesse, siis käimasoleva aasta märtsist on ta Indianapolis Coltsi hingekirjas.

