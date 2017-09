Valitsev Eesti meister loobus rahapuudusel Eesti-Läti ühisliigast

"Vaatamata erakordselt edukale eelmisele hooajale peab Rapla Korvpallikool kahjuks tõdema, et esindusnaiskonnal ei ole uuel hooajal võimalik osaleda Eesti-Läti ühisliigas ja Balti liigas ning selle asemel hakkab naiskond mängima Apollo naiste korvpalliliigas," teatas klubi pressiteate vahendusel. "Otsuse peamiseks põhjuseks on tõsiasi, et nendes liigades edukaks osalemiseks vajalikku eelarvet ei õnnestunud uueks hooajaks kokku saada."

"Siinkohal tahame tänada kõiki meie seniseid ja jätkavaid häid toetajaid, abilisi ja maailma parimaid fänne, kes eelmise hooaja väga eriliseks tegid. Kuigi sellel korral peame sammu tagasi tegema, siis need hetked, mälestused ja saavutused jäävad meiega alatiseks."

"Ehkki hooaega alustatakse aste madalamas liigas, säilib Rapla naiskonnal võimalus kevadel siiski Eesti meistrivõistlustel medali eest heidelda. Nimelt pääsevad naiste korvpalliliiga esimesed kolm naiskonda play-off mängudele, kust omakorda on võimalus jõuda medalimängudele. Uuel hooajal hakkavad võistkonnas mängima Rapla Korvpallikooli praegused ja endised õpilased."

"Me ei ole allaandjad ja tegime naiskonda juba 10 aastat vedanud Rando Reininguga kõik võimaliku, et naiskond sellisel kujul säilitada, kuid pidime seekord tunnistama, et tekkinud olukorrast ei olnud väljapääsu," sõnas Rapla Korvpallikooli tegevjuht Jaak Karp. "Aga mul on hea meel, et mitmed meie kasvandikud tahavad endiselt meie kooli esindada ja tulevad praegustele õpilastele appi, et Rapla oleks naiste meistrivõistlustel siiski esindatud. Kohtleme seda naiskonda esindustiimi vääriliselt ja olen täiesti kindel, et seda teevad ka meie lojaalsed fännid."

FCR Media/Rapla KK loodi eelmisel aastal Rapla Korvpallikooli ja Audentese Spordikooli koostöös. Ühiselt õnnestus saavutada Eesti meistritiitel ja teenida Balti liigas ajaloolised hõbemedalid.