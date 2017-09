Visa Del Potro saatis Federeri veerandfinaalis kohvreid pakkima

Maailma 28. tennisist alistas legendaarse šveitslase 7:5, 3:6, 7:6 (8), 6:4. Kohtumine kestis viis minutit vähem kui kolm tundi.

Del Potro läheb poolfinaalis vastamisi maailma esireketi Rafa Nadaliga, kes oli kaheksa parema hulgas 6:1, 6:2, 6:2 üle Venemaa teismelisest Andrei Rubljovist. Federer ja Nadal pole jätkuvalt US Openil omavahel kohtunud.

"Usun, et see oli mu turniiri parim matš," sõnas del Potro pärast kohtumist. "Mul õnnestus kõik hästi. Mu servid olid head ja eestkäelöögid võimalikult tugevad. See on ka minu koduväljak. Iga kord, kui siin mängin, teevad fännid mu õnnelikuks ja loodan, et see juhtub ka mängus Rafa vastu. Ma ei suuda uskuda, et olen pärast kõiki vigastusi ja operatsioone suutnud tagasi tulla."