Serviti alustas karikavõistlusi kindla võiduga

Brasiilia politsei teatas teisipäeval, et 2016. aasta Rio olümpia- ning paraolümpiamängude korraldusõiguste jagamise protsessi tagamaade uurimise raames on läbi otsitud Brasiilia olümpiakomitee ning OM-i korralduskomitee presidendi Carlos Nuzmani kodu.

Meeste tennise maailma teine reket, britt Andy Murray, teatas kolmapäeval, et tõenäoliselt on tema jaoks tänavune hooaega puusavigastuse tõttu lõppenud.

kanepi edu new yorgis

Sellel reedel peetakse uue hooaja avakohtumine ameerika jalgpalli liigas NFL, kui vastamisi lähevad tiitlikaitsja New England Patriots ja Kansas City Chiefs. Juba oma viiendat hooaega alustab seal liigas ka eestlane Margus Hunt. Kui esimesed neli aastat kuulus ta Cincinnati Bengalsi ridadesse, siis käimasoleva aasta märtsist on ta Indianapolis Coltsi hingekirjas.

"Kordusmäng on küll veel ees, aga kindlasti tuleb veerandfinaalis juba kõvem vastane, sest avaringi loos ei tekitanud ühtegi soosikutepaari," arvas Musting. "Meil pole viimastel aastatel karikavõistlustel liiga hästi läinud, kuniks mullu tuli võit. Muidugi tahaks karikavõitu korrata, aga sinnani on veel pikk aeg ja mitu mängu."

Karikakaitsja peatreener Kalmer Musting ise Viljandisse ei sõitnud, tunnistades, et hetkel on peatähelepanu laupäevasel EHF Cupi kohtumisel: "Pool meeskonda valmistus Põlvas euromänguks, veidi noorem pool tiimist käis Viljandis. Ei jäänud muud üle, prioriteedid on hetkel niipidi."

