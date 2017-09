Lõputõusul raskustes olnud Froome andis Nibalile 40 sekundit ära

Denifli järel võttis teise koha talle pea pool minutit kaotanud Alberto Contador (Trek-Segafredo), kolmas oli kolumblane Miguel Angel Lopez Moreno (Astana) ning neljas üldarvestuses teisel kohal olev Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida).

Eilse temposõidu võitnud üldliider Chris Froome (Sky) oli keerulisel lõputõusul raskustes ning ületas finišijoone 14., Nibalist 42 sekundit hiljem. Üldarvestuses kahanes briti edu itaallase ees ühele minutile ja 16 sekundile. Täna 63. koha saanud Rein Taaramäe (+11.49) on 148. kohal.

"Ma ei usu, et kõik naudivad üle 25-protsendise kaldega tõuse, aga rada on kõigi jaoks samasugune," tõdes Froome finišis. "Aega kaotada pole kunagi tore, aga ma tunnen end hästi. Kolm päeva veel - ma olen kindel, et me saame hakkama."