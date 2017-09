Täna toimub Lillekülas väikeste karikavõistluste finaal

Kumbki meeskond pole varasemalt väikestel karikavõistlustel triumfeerinud. 2013. aastal jõudis küll finaali Paide Linnameeskond II, kelle ridades tegi toona kaasa ka mitmeid mängijad, kes ka täna A. Le Coq Arenale väljakule tulevad.

Mõlemas meeskonnas on kõrgliiga kogemusega mehi – Retros on neid lausa üle kümne, kui homme võivad teiste seas väljakule joosta III liigas tänavu 21 väravat kirja saanud Dmitri Skiperski, Andrei Stepanov, Jevgeni Novikov, Juri Jevdokimov jt. Kõrgemate liigade kvaliteeti on platsile toomas ka Paide meeskond, kui võistkonna ridadesse kuuluvad teiste seas Liivo Leetma, Carl Tubarik, Martin Ustaal, Taavi Laurits jpt.

Teel finaalis alistas Retro avaringis 17:3 Viljandi JK Tuleviku IV meeskonna, 1/32-finaalis oldi 2:1 parem Tallinna JK Legionist. Lisaks oli Retro veel üle Pärnu JK Poseidonist (3:2), Tallinna FC Ararat TTÜ-st (2:1), Saue JK Laagrist (2:2; 4:4, pen. 3:1) ja SK Imaverest (7:0). Paide pääses loosi tahtel avaringist otse edasi ning 1/32-finaalis oldi 3:0 üle Kohila Püsivusest. Järgmistes ringides suutis Järvamaa meeskond alistada FC Eston Villa (5:0), Kuusalu JK Rada (8:0), FC Nõmme Unitedi (2:1) ja Tartu FC Merkuuri (1:0).

"Selles mängus anname favoriidikoorma kanda Paidel, aga ise omalt poolt anname meeldejääva väärika lahingu!" ütles Retro esindaja, Eesti koondises 24 korral väravat kaitsnud Toomas Tohver.

"Väga hea olla tagasi oma kunagisel koduväljakul. Naudime seda mängu!" lisas samuti koondise särki kandnud Premium liiga kogemusega ründaja Alo Dupikov.

"Suur mäng mõlema meeskonna jaoks. Kõik, kes on JK Retro mängijate nimekirjaga tutvunud, saavad aru, et just nemad on selle mängu favoriidid, kuid Paidest on kohale tulemas terve hulk fänne ning nende nimel läheme väljakule lahingut andma! Võin kindlalt lubada, et väikese karika finaal on publiku jaoks tõeline maiuspala - seega iga inimene, kes seda mängueelset kommentaari loeb, peaks kindlasti tulema staadionile ja vähemalt kolm sõpra kaasa kutsuma!" rääkis Paide Linnameeskond III peatreener Rauno Kööp.

"See on hooaja tähtsaim mäng Eesti jalgpalli pühamus. Võttes arvesse JK Retro mängijate kogemust läbi aastate nii koduses liigas kui ka rahvusvahelisel tasandil, siis favoriidid on kindlasti nemad. Meie naudime igat hetke sügisesel A. Le Coq Arenal," lisas Paide meeskonna kapten Carl Tubarik.

Mängu kohtunik on Toomas Nõmmiste, keda abistavad Igor Kübarsepp ja Karolin Kaivoja. Neljas kohtunik on Raul Kaivoja.

Pääsmed hinnaga kolm eurot on müügil Piletilevis ja kohapeal (sularahas). Tasuta sissepääs LHV jalgpallikaardi või Jalgpallihaigla liikmekaardi ettenäitamisel, samuti 2010. aastal ja hiljem sündinutele. Väravad avatakse kell 18.