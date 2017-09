Selgunud on Saku II liigas osalejad

Eesti tugevuselt kolmandas korvpalliliigas ehk Saku II liigas on selgunud kõik osavõtjad ja võistlussüsteem, mis on võrreldes eelmise hooajaga pisut erinev.

Kuna Saku II liigas osaleb 2017/2018 hooajal vähem võistkondi kui eelmisel aastal, on võistlussüsteem pisut muutunud ning mängudega alustatakse tavapärasest hiljem.

Kokku osaleb Saku II liigas 20 meeskonda, kes on jagatud regioonipõhiselt viite alagruppi (põhja regioonis on kaks alagruppi).

Oktoobris ja novembris mängitakse alagrupimängud (kodus-võõrsil) ning detsembrist algavad vahegrupi mängud (kodus-võõrsil).

Oluline muudatus on alumiste vahegruppide moodustamisel. Kui esimesed kohad moodustavad endiselt ühe vahegruppi ning alagruppide teised kohad teise vahegrupi, siis alagruppide kolmandad ja neljandad kohad jagatakse kaheks grupiks, ning mõlema grupi võitjad pääsevad play-off'i. See tähendab, et kõikidel on lõpuni välja võimalus mängida kõrget mängu ja kellegi jaoks ei saa hooaeg liiga varakult läbi.

Mängudega tehakse algust 6. oktoobril.

Alagrupid:

A-alagrupp (põhja regioon)

KK Viimsi/Kesklinna KK

Haabersti SK

TLÜ/Kalev II

KK Rae Koss/Hansaviimistlus

B-alagrupp (põhja regioon)

TTÜ KK II

Keila Korvpallikool

BC Kalev II

Audentese SK

C-alagrupp (ida regioon)

BC Narva

KK HITO/BC Karjamaa

RSK Tarvas

Reinar Halliku Korvpallikool/Jõhvi

D-alagrupp (lõuna regioon)

BC Viljandi

Valga Kutseõppekeskus

Terminal Oil

Eesti Maaülikool II

E-alagrupp (lääne regioon)

KK Paulus/Pärnu Mets

Haapsalu Korvpallikool

Rapla

Orissaare Sport