Martinson: kindlasti pääseb Hunt sellel aastal rohkem väljakule

Sellel reedel peetakse uue hooaja avakohtumine ameerika jalgpalli liigas NFL, kui vastamisi lähevad tiitlikaitsja New England Patriots ja Kansas City Chiefs. Juba oma viiendat hooaega alustab seal liigas ka eestlane Margus Hunt. Kui esimesed neli aastat kuulus ta Cincinnati Bengalsi ridadesse, siis käimasoleva aasta märtsist on ta Indianapolis Coltsi hingekirjas.

Neli Bengalsis veedetud hooaega möödusid Hundi jaoks tõusude ja mõõnadega. Mänguaega kogunes lõpuks üksjagu, kuid omal positsioonil ei olnud ta kunagi peatreeneri esimene valik. Ameerika jalgpalliliiga eksperdi Jaan Martinsoni sõnul saab tema roll uues klubis olema oluliselt tähtsam.

"Kindlasti pääseb ta Indianapolises rohkem väljakule," kinnitas Martinson intervjuus Vikerraadiole. "Põhjus on kaitseliinis, mis koosneb kolmest mehest - kolm ees, neli taga. Cincinnatis mängitakse neli ees ja kolm taga. Kolmeses kaitseliinis on ainult kuus mängijat ja Hunt on paremkaitsja vahetusmees, aga see tähendab, et vähemalt 30 protsenti vastaste rünnakutest peaks Hunt kindlasti platsil viibima. Arvatakse, et mingi võimalus on Hundil sisse võtta ka koht algkoosseisus. Kindel on, et ta saab rohkem mänguaega."

Kahel viimasel aastal Indianapolis Colts play-off'idesse jõudnud ei ole. Enne seda jõuti sinna aga regulaarselt. Aastal 2009 mängiti ka Super Bowlil ja 2014 oma konverentsi finaalis. Kõik see näitab, et tegemist on eduka ja ambitisoonika klubiga.

"Klubi on väga tugev ja ambitsioonikas," tõdes Martinson. "Praegu on ajad küllaltki segased, sest käib ülesehitamine (ingl k. rebuild - toim.). NFL-is võtab see aega paar-kolm-neli aastat. Kõik algas sellest, et nad said draftist väga hea mängujuhi (quarterback) Andrew Lucki, kelle ümber hakati meeskonda ehitama. Paraku on Luck praegu vigastatud ja esimeses-teises voorus ilmselt ei mängi. Coltsi kõige suurem probleem oli kaitsemäng ja seepärast löödigi mitmed kaitsemängijad minema ja toodi uued asemele - nende hulgas ka Hunt. Nad on jõudnud ülesehitamistöö keskpaika, ma arvan, et sellel aastal neid edu veel ei saada. Play-off'i võidakse pääseda, aga seal ei tehtaks midagi ära. Järgmisel aastal võib aga oodata tõsisemat etteastet."

"Coltsi järgivad eksperdid on öelnud, et Cincinnati kaitsesüsteem ei sobinud Hundile väga ja teiseks ei arendatud teda eriti," analüüsis Martinson. "Mängus ei suudetud tema tegelikke võimeid ära kasutada. Arvatakse, et kaitsev formatsioon sobib talle ja meeskonna treenerid suudavad teda paremini ära kasutada. Kõike seda kokku pannes arvan, et Hundi tulevik on küllaltki helge," oli Martinson lootusrikas.

Indianapolis Coltsi ja Margus Hundi hooaja avamäng toimub pühapäeval, kui võõrsil kohtutakse Los Angeles Ramsiga. Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 23.05.