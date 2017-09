Leicester jäi uue keskväljamootori registreerimisega 14 sekundit hiljaks

Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA teatas, et Inglismaa kõrgliigameeskonna Leicester City uus portugallasest keskväljamees Adrien Silva ei saa jaanuarini väljakule tulla, sest klubi jäi tema registreerimisega 14 sekundit hiljaks.

Möödunud aasta kevadel Inglismaa meistriks tulnud klubi käis üleminekuakna viimasel päeval ehk 31. augustil Adrieni eest Sporting Portugalile välja 24 miljonit eurot, kohaliku aja järgi kell 23.00 sulgunud akna lõpuks saadeti FIFA-le ära kõik vajalikud dokumendid peale ühe ning see saigi klubile saatuslikuks.

Viimane dokument saabus FIFA-le 14 sekundit pärast seda, kui aken oli juba sulgunud ja see tähendab, et Adrien ei saa Leicesteri eest väljakule joosta enne jaanuarikuud, mil klubidel on järgmine võimalus mängijaid enda ridadesse registreerida.

"Me teeme Adrieni ja Sportinguga koostööd, et mängija registreerimisel ilmnenud probleemid selja taha jätta ja lahendus leida," sõnas BBC-le Leicesteri pressiesindaja. Sportingu presidendi Bruno de Carvalho sõnul on üleminek nende jaoks juba möödanik. "Loodetavasti leiab Leicester Adrieni jaoks lahenduse," tõdes de Carvalho.

Leicester kavatseb FIFA otsuse edasi kaevata ning on selle jaoks abi palunud ka Inglismaa jalgpalliliidult.