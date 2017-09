Varrak: meie eesmärgid pole Kanguri liitumisega muutunud

"Võimalikuks sai see nii, et Cramo tegi talle pakkumise ja Kangur võttis selle vastu," muigas Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak intervjuus ERR-ile. "Neid tagamaid ma nii täpselt ei tea. Eks ta on oluline täiendus ikka - palju näinud ja käinud mees, kogemustega - loodame, et need kogemused üheksa kuud ka terved püsivad. Kindlasti meile vajalik lüli."

Võimaldab Kristjan Kanguri liitumine ka ambitsioonikamaid plaane seada? "Ärme nüüd üle ka hinda, lõppkokkvuõttes on ta Cramo jaoks mängija nagu kõik teised ja annab treeneritele ühe lisakäigu juurde. Olenemata, kas ta oleks tulnud või mitte, on eesmärgid samad. Champions League'is põhiturniirile ja sealt edasi vaadata. Lihtne ülesanne see ei ole, aga eesmärgiks on. VTB-s [on eesmärgiks] nagu ikka, esialgu play-off."

On meeskond sellega komplekteeritud? "Ei ole. Väga pikka aega oleme nr. 2 positsioonile otsinud ühte tagamängijat juurde. Siiamaani pole otsingud vilja kandnud - need, kes on meeldinud, on liiga kallid ja need, kes on odavad, pole jällegi meeldinud. Kellegi me peame sinna positsioonile juurde tooma ja loodame, et see varsti juhtub."

"Laias laastus on pilt enam-vähem sarnane, meil on palju võrdseid mehi, samas pole ühtegi Euroopa mõistes superstaari," sõnas Varrak. "Ühtlane ja pean tunnistama, et see aasta ka üsna kogenud, vana sats. Mõned noored ka juures - vaatame, iga hooaja algus on uus ja huvitav."