Jalgpallikoondise uustulnuk Martin Miller fännab Reinar Hallikut

Kas Tartu või Tallinn?

Tallinn, sest see on päris kiiresti mulle uueks koduks saanud. Mulle meeldib pealinnas rohkem just seetõttu, et see on Eesti mõistes ikkagi suurlinn, seal on rohkem inimesi ning lõbusam olla.

Asi, mida tahaksid osata, aga veel ei oska?

Lennata tahaksin, aga ei oska. Tuleb õppida veel!

Millist tööd tahaksid kunagi proovida?

Kui päris fantaasia vallast rääkida, siis tahaksin olla reaktiivlennuki/hävitaja piloot, sest mulle väga meeldib lennata ja kiirused ka meeldivad.

Kui oleksid loom, siis kes?

Rebane, sest oleksin tark ja kaval.

Millist omadust tahaksid enda juures muuta?

Arvan, et olen liiga aktiivne ja tahan liiga palju asju ära teha: internetis olla, kinos käia ja kõike muud teha, aga vahepeal võiksin ka puhata ja niisama olemiseks aega võtta.

Kui jalgpallurid välja jätta, siis kes on su lemmik sportlane Eestist?

Olen korvpalli päris palju jälginud ja Eesti mõistes on kindlasti üks mu suuri lemmikuid Reinar Hallik – ta on selline superkuju, superhea viskega ning oskab hästi rahvast käima tõmmata.

Millises filmis tahaksid osaleda?

Valiksin "Dunkirki", kuna mulle meeldivad tõsielul põhinevad sõjafilmid ja oleks vinge näidelda koos ühe oma lemmiknäitleja Tom Hardyga.

Millised on su rituaalid enne mängu?

Olen tähele pannud, et panen alati vasaku putsa enne jalga – ma isegi eriti ei mõtle sellele, vaid see tuleb iseenesest.

Kui peaksid karjääri vahetama, siis kas valiksid saali- või rannajalgpalli?

Saalijalgpalli, sest Eesti kliimas on seda mõistlikum mängida, seda saaks ikkagi aasta läbi toksida.

Pead osalema mõnes meelelahutusshow’s – kas valiksid tantsu- või laulusaate?

Kuna lauluhäält mul ei ole, aga tantsusamm on päris ladus ja puusatöö täitsa hea, siis valiksin tantsusaate.

Kui saaksid ajaloost valida ükskõik millise artisti kontserdi, siis keda läheksid kuulama?

Valiksin suure legendi Michael Jacksoni. Ta on lapsest saadik olnud üks mu lemmikuid ning leian, et ta on väga huvitava isiksuse ja häälega laulja ning läbi aegade üks suurimaid staare maailmas.

* Artikkel ilmus Eesti – Küpros MM-valikkohtumise mängukavas