Hispaania rünnakuid tõrjunud Marco Lukka: kahju, et sellise värava lasime

Eesti U-21 jalgpallikoondises keskkaitses Hispaania eakaaslasi üle tunni nullil hoida aidanud Marco Lukka tõdes, et kuigi Hispaania kvaliteet oli teada, on tulemusest siiski kahju.

90 minuti on selja taga. Esimesed muljed? "Hispaania on väga tugev, aga kahju on ikka, et sellise värava lasime kastist väljast. Kastis sees nad väga võimalust ei saanud," sõnas noormees Soccernet.ee vahendusel.

"Kaitses distsiplineeritult mängisime, sellega võib rahule jääda, aga kogu energia läks kaitsetööle ära. Ei suutnud seda teist käiku ründes leida," tõdes Lukka, et vasturohu leidmiseks ei olnud lihtsalt jõudu.

Milline plaan mänguks oli? "See on teada, et Hispaania on domineeriv sats ja nad otsivad sinna liinide vahele väikseid sööte, meie kaitseliini ees. Panime seal enamvähem kinni ja äärtelt tsenderdusi nad üritasid, aga see väga neile tulu ei toonud."

Eesti U-21 jätkab valiktsüklit 10. oktoobril võõrsil Põhja-Iirimaa vastu, 14. novembril võõrustatakse Tallinnas Islandit.