Enar Jääger enam kui aastase pausi järel: tagasitulek tuli kergelt

123 korral Eesti jalgpallikoondist esindanud Enar Jääger on pärast rohkem kui aasta kestnud vigastuspausi koondises tagasi. Kreeka ja Küprosega peetud mängude järgselt tõdeb Jääger, et suures plaanis koondises suuri muutusi toimunud ei ole.

"Eks kindlasti oli raske oodata - poolteist aastat päris pikk aeg. Tagasitulek tuli kergelt, ma arvan," lausus ta intervjuus ETV-le. "Ei olnud midagi hullu. Mis siin ikka palju muutunud on? Võib-olla natuke teistsugust taktikat mängime ja ülejäänud poisid on kõik samad."

Viimased kaks mängu olid Jäägeri jaoks esimesed Martin Reimi käe all. Kohanemine on kulgenud valutult. "Eks Eesti treeneri all on ikka natuke teistmoodi mängida. Martiniga juba ammusest ajast koos mänginud. Päris kindlasti oli hea tunne tulla Martini juurde ja siiani olen aru saanud, mis ideed tal on ja mida ta teha tahab. Poisid on hästi aru saanud ja mina olen hästi aru saanud. Siiamaani on okei olnud."

Kuidas aga on Jääger kohanenud Eesti uue taktika, viiese kaitseliiniga? "Ei olnud täitsa uus. Martin käis mul Norras mängu vaatamas, rääkis ja näitas oma plaane. Kui siia tulin, siis oli põhimõtteliselt kõik juba selge: kuidas mängida, mida teha ja mis ideed on. Läks libedalt."