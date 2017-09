22-aastane Keys näitas kohe kohtumise alguses suurepärast servikätt ning lõi juba esimese kolme geimi jooksul neli ässa. Neljandas geimis murdis ameeriklanna Kanepi servi ja sellest 31 minutit kestnud seti võitmiseks ka piisas. Avasetis ameeriklannalt 12 äralööki Kanepi kolme vastu, Keysi esimese servi protsent oli 81 Kanepi 78 vastu.

Teises setis kaotas Kanepi oma servi kohe avageimis ning energiline ja täpse käega Keys lahendas 39 minutit kestnud teise seti enda kasuks. Teises setis oli Kanepi esimese servi õnnestumise protsent 61 ameeriklanna 57 vastu.

US Openi naiste üksikmängu poolfinaalid on seega ameeriklannade siseasjaks. Keys läheb vastamisi maailma esireketi Karolina Pliškova 7:6 (4), 6:3 alistanud CoCo Vandeweghega, teises poolfinaalis kohtuvad Venus Williams ja Sloane Stephens.

