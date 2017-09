Eestil on järgnevatel aastatel viis FIBA kategooria kohtunikku

Esialgu eraldas FIBA uue litsenseerimise süsteemi järgi Eestile 3 kohtuniku kohta. Seejärel esitas EKL FIBA-le taotluse, et Eestile eraldataks vähemalt 1 lisakoht. FIBA vastas EKL-i palvele positiivselt ning eraldas kaks lisakohta. Aastatel 2017-19 on FIBA kohtunikud:

· Aare Halliko

· Rain Peerandi

· Tanel Suslov

· Mart Uuehendrik

· Mihkel Männiste

Värske FIBA kvalifikatsiooniga kohtunik Mihkel Männiste sõnul on tegemist ühe unistuse täitumisega tema kohtunikukarjääris. "Rahvusvahelise kohtunikuna olen ma täiesti teekonna alguses ja tuleb näha veel rohkem vaeva enda arendamisega ning seada uusi eesmärke, mille poole püüelda. Ühe mäe tipp on alati järgmise mäe jalamiks," sõnas 28-aastane korvpallikohtunik Basket.ee vahendusel.

Senise laagri ja turniiri põhjal ütleb Männiste, et FIBA kohtunike divisjon panustab aina enam kohtunike koolitusse ja treeningusse. "Eraldi on olemas füüsilise ettevalmistuse treener, mentaalse ettevalmistuse treener ning instruktorid. Füüsilise ettevalmistuse jaoks väljastas FIBA kõigile uutele kohtunikele pulsikellad ning treeningkavad, mida järgida tuleb. Kuna tänapäeva korvpall muutub aina kiiremaks ja füüsilisemaks, siis kohtunike füüsis on hetkel väga oluline ja selle arendamise kallal nähakse vaeva," rääkis Männiste ning lisas, et FIBA panustab kohtunike koolitusse palju, kuid eeldab ka kohtunikelt tahet enda kallal tööd teha.

Eesti kohtunike tase on mehe arvates igati arvestatav. "Meil on hetkel palju noori ambitsioonikaid ja heal tasemel kohtunikke, kes lähiaastatel võiksid rahvusvaheliseks kohtunikuks saada. Eesti kohtunike tase ei jää kindlasti alla meie kohalikule liigale."