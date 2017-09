Liverpooli kaitsja jääb vigastuse tõttu kuudeks eemale

26-aastane Inglismaa koondislane pole Liverpoolis seni suuremate traumadega kimpus olnud, aga tänavusel hooajal pole selg teda platsile lasknud. Lisaks ei arvatud teda ka Meistrite liiga koosseisu.

"Nathaniel teeb taastumiseks kõvasti tööd ja hoiame tema paranemisel silma peal, aga reaalsus on see, et tema koosseisu naasmiseni läheb aega," lausus Klopp klubi koduleheküljel. "Mulle on öeldud, et see aeg saab olema pikem kui mõni nädalat, nii et hoiame tal jätkuvalt silma peal ja hindame olukorda."

"See on üsna kindel, et enamikuks Meistrite liiga alagrupimatšideks ei ole ta saadaval. Kui oleme pärast aastavahetust veel endiselt õnnelikult konkurentsis, siis saab ta koosseisu lisada."