Hyundai ootamatu lüke: hooaja kolmeks viimaseks etapiks palgati Mikkelsen

28-aastane Mikkelsen on lõpetanud kolm eelmist hooaega MM-üldarvestuses kolmandana, aga jäi pärast Volkswageni ootamatut tagasitõmbumist töötuks. Sel hooajal on Mikkelsen kihutanud alguses Škoda Fabia R5 ja hiljem Citroen C2 WRC roolis. Eelmisel etapil Saksamaal lõpetas ta just Citroeniga Ott Tänaku järel teisel kohal.

Hyundai on sel hooajal panustanud kolmikule Thierry Neuville, Dani Sordo, Hayden Paddon, aga kolmel viimasel etapil muudetakse rivistust. Nii sõidavad järgmisel etapil Kataloonias Neuville, Sordo ja Mikkelsen ehk Paddon jääb kõrvale.

Võistkonna pealik Michel Nandani sõnul tehti säärane otsus võitlemaks tugevamalt M-Spordiga tootjate MM-arvestuses. Enne Kataloonia etappi on M-Spordil koos 325 ja Hyundail teisena 261 punkti. "Läbirääkimised Andreasega käisid alates hetkest, kui tal polnud enam sõitjakohta, aga meil polnud talle midagi pakkuda, sest meie kohad olid täidetud," lausus Nandan võistkonna pressiteate vahendusel.

"Aga vahe suurenedes otsustasime asjad üle vaadata. Suhtlesime avatult kõigi kolme ekipaažiga ja teatasime neid oma otsusest. Täpne stardinimekiri Hispaaniaks on olemas, aga Walesi ja Austraalia ralliks pole me veel rivistust kinnitanud," ütles Nandan.

Kokkuleppe üle oli õnnelik ka Mikkelsen. "Minu eesmärk on teha kõik mis võimalik, et aidata võistkonda tootjate arvestuses. Mul on neisse ja autosse suur usk ja olen väga elevil. Oleme Andersiga selleks valmis ja loodetavasti on see millegi pikaajalise algus," täiendas norralane.