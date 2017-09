Audentese spordigümnaasiumis alustas kooliaastat 214 noorsportlast

Eesti olümpiakomitee asepresidendi, tippspordikomisjoni esimehe Tõnu Tõniste sõnul on Audentese spordigümnaasium Eesti tippspordi jaoks järelkasvu kontsentreeritud kasvulava. "Kooli ja treeningbaasi kombineerimine annab noortele unikaalse võimaluse keskenduda saavutusspordile paindlikumates tingimustes ja suuremas mahus, kui see tavakoolis sageli võimalik oleks. Samas on sportlastele tagatud head õpitingimused, sest haridus on nii elus kui ka spordis väga oluline. Tark ja kiirelt mõtlev pea aitab elus edasi ning ühtlasi aitab ka spordis parem olla. Soovin kõigile spordigümnaasiumi õppuritele jõudu, vastupidavust ja kindlat meelt õpingutes ja spordis ning nende kahe omavahel ühendamisel," lausus Tõniste.

Spordigümnaasiumi direktor Priit Ilver ütles, et algav kooliaasta tõotab taas tulla tegus. "Meiega on liitunud mitmed uued ja endised õpetajad ning treenerid, kelle igapäevaste õpetuste ja juhendamise tulemusena aitame kaasa noore õppursportlase igakülgsele arengule. Samuti töötab spordigümnaasiumi meeskonnas juba kolmandat õppeaastat vaimsete oskuste treener, kes teeb iganädalaselt koostööd õpilaste ja treeneritega nii individuaalselt kui külastab ka erinevate erialade treeninguid. Meie eesmärk on luua noortele saavutussportlastele kõik võimalused õppimise ja spordi tasakaalustatud ühildamiseks - sportlased on nii distsiplineeritud ja kõrge motivatsiooniga, et suudavad mõlemast maksimumi võtta," rääkis Ilver.

Tallinnas alustab Audentese gümnaasiumiklassides kooliaastat 143 õppursportlast ning põhikooliklassides 21 õppursportlast. Otepää filiaalis, kus õpivad jalgrattaspordi, orienteerumise ja talialade noorsportlased, läheb uuele kooliaastale vastu 50 õpilast. Kokku on spordigümnaasiumis sel õppeaastal esindatud 20 ala sportlased: kergejõustik, korvpall, võrkpall, judo, maadlus, käsipall, laskmine, tennis, ujumine, suusatamine, laskesuusatamine, jalgrattasport, orienteerumine, triatlon, vehklemine, purjetamine, sõudmine, iluvõimlemine, jäähoki ja golf. Õppekohtade komplekteerimist juhib Eesti olümpiakomitee.

Audentese spordigümnaasiumi õpilaste seas on ka mitmeid juba rahvusvaheliselt silma paistnud noorsportlasi. Suviselt Euroopa noorte olümpiafestivalilt tennise naispaarismängus pronksmedali võitnud Carol Plakk läheb Audenteses 9. klassi, olümpiafestivalil 10 km eraldistardist pronksmedali võitnud ja sellega Tanel Kangerti 14 aasta tagust saavutust korranud jalgrattur Gleb Karpenko ning Zoom8 klassis kahe aasta eest EM-il pronksmedalile tulnud ja mullusel MM-il neljanda koha võitnud purjetaja Keith Luur alustavad õpinguid 10. klassis, tänavu kadettide EM-il viienda koha saavutanud judoka läheb Simon Sülla 11. klassi ning noorte MM-il 2015. aastal pronksmedali võitnud kümnevõistleja Hans-Christian Hausenbergist on saanud abiturient.

Audentese Spordigümnaasium aitab noorsportlastel ühendada sporti ja õppimist, luues soodsad võimalused paralleelselt haridustee omandamiseks ning kõrgete sportlike tulemuste saavutamiseks. Spordigümnaasiumis on päevakava korraldatud selliselt, et sportlasel on võimalik õppetöö kõrvalt treenida kaks korda päevas. Tippspordi kallakust tulenevalt pakutakse lisaks üldhariduslikele ainetele spordieriala, sporditeooria ja treenerikoolitust. Lõpetaja saab võimaluse omandada ka treenerikutse.

Audentese spordigümnaasiumi on lõpetanud teiste seas näiteks maadlejad Heiki Nabi ja Epp Mäe, kergejõustiklased Ksenija Balta, Mikk Pahapill, Janek Õiglane, Marek Niit ja Roman Fosti, sumomaadleja Kaido Höövelson (Baruto), jalgratturid Tanel Kangert ja Rein Taaramäe, laskesportlane Peeter Olesk, tennisist Anett Kontaveit, võrkpallur Robert Täht, korvpallurid Gregor Arbet ja Indrek Kajupank, sulgpallur Raul Must ning paljud teised Eesti tippsportlased. Audentese ja eellaste TSIK-i ning ESG vilistlased on võitnud kokku 11 olümpiamedalit ja 51 maailmameistrivõistluste medalit.

Noorsportlaste õpinguid Audenteses rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Spordigümnaasiumisse vastu võetud noorsportlastele on õppimine, treenimine, söömine ja elamine õpilaskodus tasuta.