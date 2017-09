VIDEO | Kaks reeglit rikkunud ratturit saadeti Vueltalt koju

"AG2R-La Mondiale vabandab siiralt korraldajate ja pealtvaatajate ees ebasportliku käitumise pärast, mis on vastuolus meie väärtuste ja eetikaga,” vahendab Rattauudised.ee. Prantsusmaa klubi ametlikku teadet.

Tegemist oli 23-aastase Denzi esimese suurtuuriga, sakslane hoidis 15. etapi järel kokkuvõttes 130. kohta. Geniez osales oma 11. suurtuuril ja see pole esimene kord, kui 29-aastane prantslane videomaterjali põhjal karistada saab. 2016. aasta Giro d’Italial sattus FDJ-i esindanud Geniez rüselusse tiimikaaslase Hubert Dupontiga ning pealtvaataja salvestuse põhjal määrati talle selle eest 200 Šveitsi frangi suurune trahv.

"Tegin vea, et hoidsin spordidirektori autost kinni. AG2R-La Mondiale juhtkond otsustas mind Vueltalt eemaldada. See on raske, kuid pean seda aktsepteerima," kirjutas Geniez, kes on karjääri jooksul Vueltal kaks etappi võitnud. "Vabandan siiralt korraldajate, fännide ja meeskonnakaaslaste ees."