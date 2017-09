Eesti vanim rattamaraton tähistab juubelit uuenenud võistlusrajaga

Rallikrossi MM-sarja hooaja üheksanda etapi Prantsusmaal Loheacis võitis rootslane Johan Kristoffersson (Volkswagen Polo; PSRX Volkswagen). Võiduga tegi Kristoffersson ka MM-sarja ajalugu – see oli tema neljas järjestikune etapivõit ja ta on esimene sõitja, kes sellise saavutusega hakkama on saanud.

kaia kanepi edu new yorgis

FC Barcelona jalgpalliklubi president Josep Maria Bartomeu teatas taas, et klubi argentiinlasest staar Lionel Messi on Barcelonaga lepingut pikendanud. Seekordset väidet ümbritseb aga senistest veelgi kummalisem aura.

Kuna Eesti vanim rattamaraton on jõudnud väärika verstapostini, siis lubab rajameister ning võistluse kauaaegne korraldaja Jüri Voodla maastikurattasõidu armastajaid üllatada. "Kui mullu olid meie rajad sarja ühed kergemad, siis tänavu tegime trassi koostamisel üsna palju muudatusi. Võin öelda, et nii 76 km pikk XXL-sõit kui 47 km põhidistants on varasemaga võrreldes tunduvalt keerulisemad. Tõime sisse päris palju uusi singleid ja jõnkse ning sestap soovitan tõsisematel sportlastel rajaga kindlasti eelnevalt tutvuma tulla," ütles Voodla.

