Barcelona president: Messiga on leping sõlmitud, aga alla kirjutas tema isa

FC Barcelona jalgpalliklubi president Josep Maria Bartomeu teatas taas, et klubi argentiinlasest staar Lionel Messi on Barcelonaga lepingut pikendanud. Seekordset väidet ümbritseb aga senistest veelgi kummalisem aura.

Barcelona kinnitas juulis, et Messi on nõustunud lepingut pikendama 2021. aastani, kuid ametlikku allkirja pole argentiinlane seni andnud. Teisipäeval ajalehes Diario Sport avaldatud intervjuus sõnas Bartomeu aga, et Messi uuele lepingule kirjutas alla mängija isa Jorge.

"Lepinguid on kolm ja neile on allkirjad antud," ütles Bartomeu. "Messi sihtasutusega sõlmitud lepingule kirjutas alla sihtasutuse president ning Messi vend, imidžiõiguste lepingule andis allkirja Messi isa ning ta kirjutas alla ka mängija töölepingule, sest tal on selleks õigused olemas."

"Kui Lionel saabub, saame teha ka ametliku foto. Leping kehtib 30. juunist, samast päevast, mil ta abiellus." Ühtlasi kinnitas Bartomeu, et lähinädalatel loodetakse jõuda kokkuleppele ka keskväljamehe Andres Iniestaga, kelle leping, nagu Messigi oma, lõppeb käesoleva hooajaga.