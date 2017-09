Contador: rattasport vajab palgalimiiti

Hispaania ässa sõnul aitaks palgalimiit vältida Cannondale-Drapaci meeskonnaga toimuvat, kus ootamatult satuti rahalistesse raskustesse ja järgmisel hooajal jätkamiseks kogutakse raha ühisrahastuse kaudu, kirjutab portaal Rattauudised.ee.

"Räägin oma vaatenurgast, kuid minu jutt ei puuduta konkreetselt ühtegi meeskonda, vaid rattaspordi tulevikku üldiselt," lausus Trek-Segafredo rattur. "Arvan, et rattasport vajab palgalage. Tuleb otsustada, kui suurt summast saab kasutada palkadeks. Näiteks 15 miljonit eurot. Kui palgad hakkavad läbi katuse tõusma, on meil keeruline sponsoreid leida. Mitte kõik ettevõtted ei saa välja käia summasid, mida suudavad suurkorporatsioonid. Kui küsida kolmeaastase projekti tarbeks igaks hooajaks 12 miljonit, mis teeb kokku 36 miljonit, siis ei pruugi see garanteerida, et tiimi rattur võitleb Tour de France’il poodiumikoha eest."

Vuelta järel tippspordist loobuv Contador asub enne viimast nädalat kokkuvõttes üheksandal kohal, kaotades üldliidrile Chris Froome’ile (Sky) neli minutit.