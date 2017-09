Aafrika meister minetas võimaluse MM-ile pääseda

Esmaspäeval Yaoundes toimunud MM-valiksarja Aafrika tsooni B-valikgrupi kohtumises viigistas Kamerun Nigeeriaga 1:1 ning on nelja mänguga kogunud kolm punkti, mis tähendab, et neil pole enam matemaatiliselt võimalik kümme punkti kogunud grupi liidrile Nigeeriale järele jõuda. Väga keerulises olukorras on ka ühe punkti peal olev, kuid mängu vähem pidanud Alžeeria.

"Vähe on neid, kes saavutavad elus kõik oma eesmärgid, kuid see on pettumus," sõnas Kameruni peatreener Hugo Broos pärast kohtumist. Kameruni koondis on MM-il mänginud seitsmel korral, viimati jäädi turniirilt eemale 2006. aastal ning enne seda 1986. aastal.

Teises esmaspäeval toimunud kohtumises oli Liibüa A-valikgrupis 1:0 üle Guineast.