Kanepi: ma ei oodanud, et nii kiiresti hakkan võistlustel hästi mängima

"Üldiselt jäin [mänguga] hästi rahule. Esimese seti algus oli natuke närviline ja siis teises setis mingi hetk oli päris raske füüsiliselt, aga ülejäänud aja oli täitsa hea," ütles Kanepi ERR-ile. "Mingil hetkel ei teadnud, kuidas edasi mängida või kuidas punkte saada. Hästi väsitav oli füüsiliselt ja siis ei suutnud mõelda nii selgelt. Vastane oli hea ja pidi kõvasti pingutama, et võita ja hästi mängida."

Kanepi ei mänginud mullu juunist kuni tänavu jaanuarini üldse tennist, kuid otsustas seejärel siiski proovida võistluskarussellile naasta, mida ta ka juuni alguses tegi. Sellist edu US Openil ei osanud aga keegi ennustada. Kanepi pääses tänu kaitstud edetabelikohale US Openi kvalifikatsiooni, kust murdis end põhitabelisse, seega on eestlanna New Yorgis võitnud juba seitse järjestikust matši. Ta on aga läbi aegade alles teine naine, kes on US Openil kvalifikatsioonist alustanud ja seejärel põhiturniiril veerandfinaali jõudnud. Esimesena sai sellega hakkama Barbara Gerken 1981. aastal.

"Ega ma ise tegelikult ka ei oodanud sellist edu," tunnistas Kanepi, kelle sõnul mängib ta praegu valuvabalt. "Lootsin kõigepealt kvalifikatsioonist läbi tulla. Mulle endale ka üllatus."

Aga trenni on tagasituleku nimel palju tehtud? "Eks olen küll korralikult trenni teinud ja tegelikult ka trennis hästi mänginud, aga võistlustel on natuke teistmoodi ja ma ei osanud arvata, et kohe nii kiiresti hakkan ka võistlustel hästi mängima," lausus ta.

Viimati kaks aastat tagasi suure slämmi turniiri põhitabelis mänginud 32-aastast Kanepit on treeningutel juhendanud endine Venemaa tennisist Alina Židkova. "Tegime kümme päeva trenni enne US Openit, turniiri ajal väga palju treeninguid ei tee. Aga see, mis ta on mulle rääkinud ja nõu andnud, enne ja pärast mängu analüüsinud, on kõik väga hea," kiitis Kanepi.

Kas koostöö jätkub? "Me pole sellest üldse rääkinud, praegu võtsime ainult US Openi," vastas Kanepi.

Veerandfinaalis läheb Kanepi vastamisi ameeriklanna Madison Keysiga (WTA 16.), kes alistas kaheksandikfinaalis veidi enam kui kaks tundi kestnud kohtumise järel maailma neljanda reketi, ukrainlanna Elina Svitolina 7:6 (2), 1:6, 6:4.

"Nii või naa tuleb raske mäng, väga vahet ei ole, kumb neist vastu tuleb," arutles Kanepi, kes intervjuu andmise ajal veel ei teadnud, kellega ta vastamisi läheb. "Ise tuleb jälle hästi mängida, vastane mängib ka niikuinii hästi, eks siis ole näha, kuidas läheb."

Kanepi avaldas ka, et pole turniiritabelit absoluutselt uurinud ega ole ka teiste mängudega eriti kursis. "Ma ei ole vaadanud teiste mänge. Olen enda mänge järele vaadanud ja võib-olla tulevaste vastaste mängu mingil määral, aga üldiselt ma ei tea isegi, kes on minu tabelipoolel," avaldas ta. "Enne mängu ma ei tea, kellega võiksin peale mängu kohtuda. See ei ole olnud siiamaani oluline."