Kanepi kordas 36 aasta tagust saavutust

Nimelt on Kanepi kaasaegses tennises alles teine naistennisist, kes US Openil alustanud kvalifikatsioonist ja jõudnud siis veerandfinaali.

Esimesena sai sellega 1981. aastal ehk 36 aastat tagasi hakkama Barbara Gergen.

32-aastane Kanepi alistas kaheksandikfinaalis 20-aastase venelanna Darja Kasatkina (WTA 38.) 6:4, 6:4.

Tegemist on Kanepi karjääri kuuenda suure slämmi veerandfinaaliga – US Openil jõudis ta esimest korda kaheksa parema sekka 2010. aastal, lisaks on ta kahel korral jõudnud nii Prantsusmaa lahtiste (2008 ja 2012) kui Wimbledoni (2010 ja 2013) veerandfinaali.

Kanepi is just the second qualifier to reach the QF @USOpen in the Open Era (Barbara Gergen, 1981).