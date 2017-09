U-19 jalgpallikoondis alistas Kristjan Kase väravast Valgevene

"Olime väravamomendi eel vastasest üle mitmes duellis, suutsime söötudega palli ette viia ja Kask lõi parema jalaga trahvikastist palli väravasse," kirjeldas noortekoondise peatreener Lars Hopp võiduväravat EJL-i kodulehele.

Kaks meeskonda olid vastamisi ka laupäeval, kuid siis jäi Eesti vastasele 0:2 alla. Pärast laupäevast matši oli Hopp kindel, et täna suudetakse paremini mängida ning meeskond näitaski korduskohtumises sisu. "Teadsin, et suudame parandada peamiseid vigu, mida laupäeval tegime. Kas see ka tulemuse toob, polnud loomulikult garanteeritud, aga olin tõesti juba enne mängu kindel, et oleme täna paremad," sõnas peatreener.

"Mäng oli võrdne. Esimesel poolajal ei saanud kumbki meeskond eriti pealelöögile – nii meie kui ka vastased said kirja ühe löögi. Teisel poolajal mängisime aga sama intensiivsusega edasi, suutsime luua võimalusi ja lõime ühe teenitult ära. Proovisime pärast värava löömist vastasele survet avaldada ja ei tahtnud liialt palju kaitsesse langeda, mis toimis. Viimastel minutitel olid neil veel mõned momendid standardolukordadest, meil omakorda kontrarünnakutest. Kokkuvõttes võib öelda, et poisid mängisid hästi," ütles Hopp lõpetuseks.

U-19 koondist ootab järgmisena ees valikturniir Rootsis, mis toimub 4.-10.oktoobrini. Meie vastasteks on lisaks väljakuperemeestele ka Itaalia ja Moldova.