Greete Steinburg avas cyclo-crossi hooaja Hiinas

Rallikrossi MM-sarja hooaja üheksanda etapi Prantsusmaal Loheacis võitis rootslane Johan Kristoffersson (Volkswagen Polo; PSRX Volkswagen). Võiduga tegi Kristoffersson ka MM-sarja ajalugu – see oli tema neljas järjestikune etapivõit ja ta on esimene sõitja, kes sellise saavutusega hakkama on saanud.

New Yorgis jätkuval US Openi tenniseturniiril läbis naiste maailma esireket Karolina Pliškova kaheksandikfinaali mängleva kergusega, kui alistas ameeriklanna Jennifer Brady (WTA 91.) kõigest 46 minutiga 6:1, 6:0.

