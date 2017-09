Ibrahimovic ja Klavan nimetati Meistrite liiga koosseisu, Costa jäi välja

Kuigi Mourinho on välja öelnud, et ilmselt Ibrahimovici selle aastanumbri sees vutiväljakul ei näe, siis on tal vähemalt teoorias ikkagi võimalik Unitedit Meistrite liiga alagrupiturniiril aidata, kirjutab Soccernet.ee.

Terve suve on olnud teada, et Costa ja Conte vahelt on must kass läbi jooksnud, aga ometigi jäi Hispaania koondislane üleminekuakna lõppedes Chelsea mängijaks. Kui ründaja meeskonna Premier League'i nimekirja lisati, siis Meistrite liiga omasse mitte.

Paar nimekat puudujat on ka Tottenham Hotspuril, kui Mauricio Pochettino otsustas, et 25 hulka ei pääse Vincent Janssen ja Erik Lamela.

Liverpool jättis üllatuslikult oma Meistrite liiga nimekirjast välja Nathaniel Clyne'i. Kuna tema suhted Jürgen Kloppiga peaks olema korras, siis tähendab see ilmselt, et mehe vigastus on oodatust tõsisem ja teda ei näegi vutiplatsil kuni jõuludeni.

Liverpool asendused paremkaitsesse on 18-aastane Trent Alexander-Arnold ja pigem keskkaitsjana tuntud Joe Gomez. Ragnar Klavan on Liverpooli koosseisus olemas.