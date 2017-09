Luka Modric saatis FIFA suunas teravaid kriitikanooli

Horvaatia ja Kosovo mäng jäi laupäeval pooleli, sest väljak oli vihma tõttu väga sandis seisus, kirjutab Soccernet.ee.

"See, mis toimus, mõjutas meie mängu. Laupäeva õhtul öeldi meile, et me ei mängi ja me magasime umbes kaks-kolm tundi kauem kui tavaliselt," vahendab Hispaania meedia 31-aastase poolkaitsja sõnu.

"Hommikul aga ärkasime nagu oleksime sõjaväes, sest me pidime mängima. See pole nii olulise mängu jaoks kuigi adekvaatne ettevalmistus. Sellisel platsil mängimine on ohtlik, aga vigastused poleks kedagi huvitanud.

Nüüd peame mängima teisipäeval Türgi vastu ning FIFA ei tahtnud seda liigutada kolmapäevale. Neid ei huvita mängijad," oli Modric maruvihane.