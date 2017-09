Pärnu VK ja Tallinna Selver testisid vormi Soomes

Reedel võõrustas pärnakaid Andrus Raadiku koduklubi Pielavesi Sampo Volley. Eelmise aasta Soome pronksiklubile pärnakad vastu ei saanud ja vastu tuli võtta kindel 0:3 kaotus (geimid 20:25, 18:25, 16:25) Lisaks mängitud neljas geim õnnestus pärnakatel võita 25:21, vahendab volley.ee.

Laupäeval mängiti kaks mängu ja mõlemad õnnestus Pärnu Võrkpalliklubil võita. Hommikul andis kõva lahingu Soome esiliiga tippu kuuluv KyKy Betset Kyyjärvi, viiegeimilises mängus tuli siiski võõrustajatel alla vanduda 2:3 (24:26, 22:25, 25:13, 25:13, 15:11). Õhtul oli vastaseks paari aasta tagune Soome meister ja eelmise hooaja viies Kokkolan Tiigerit. Pärnu VK võitis 3:1 (21.25, 25:23, 25:13, 27:25).

Soome turneel valis Pärnu VK meeskond ka uue kapteni, kelleks on algaval hooajal Harri Palmar. "Hooaja algusele kohaselt kõikusime äärest ääreni, küll oli üks element parem, teine kehvem ja järgmine mäng vastupidi jne. Saime oma kolm mängu kätte, millest kaks olid head mängud Soome kõrgliiga võistkondadega. Igati asja ette läinud turniir," võttis peatreener Avo Keel Pärnu klubi pressiteate vahendusel kontrollmängud kokku.

Tallinna Selver testis vormi kahel korral Joensuu Karelian Hurmose vastu ja saavutas 4:1 ning 3:2 võidu. Esindusmeeskonna sidemängija Tauno Lipp jäi nähtuga rahule. "Kaks esimest treeningmängu näitasid meeskonda positiivses valguses. Võitsime küll mängud 4:1 ja 3:2, kuid ennekõike oli tähtis, et noored mehed said ennast näidata ja näitasid ennast heast küljest. Mängisime erinevate rotatsioonidega, et kõik mehed saaksid kõikide meeste kõrval üksteist väljakul tunda. Meeldis, et just geimi lõppudes näitasime ennast heast küljest ja tegime võimalikult vähe otse oma vigu. Juba järgmisel nädalavahetusel saame testida täit koosseisu Rakvere turniiril, kui meeskonnaga taasliituvad koondislased," lausus Lipp klubi Facebooki lehekülje vahendusel.

Algaval nädalalõpul mängib Selver kontrollturniiril Rakveres ja Pärnu Tartus. Baltikumi võrkpalliklubisid ühendav Credit24 meistriliiga hooaeg algab 30. septembril.