Tallinnas toimunud rahvusvahelisel curlinguturniiril võidutses Šotimaa tiim

Rahvusvahelise turniiri võitjaks tuli curlingu sünniriigi Šotimaa võistkond koosseisus Cameron Bryce (kapten), Euan Kyle, Robin Brydone ja Ross Whyte. Teise koha sai Läti curlingu tituleerituim meeste võistkond (Team Gulbis, kapten Rivars Gulbis). Esikolmikusse jõudis veel tugev Venemaa võistkond (Team Eremin, kapten Alexander Eremin). Eestlastest näitas parimat tulemust valitsev Eesti meister võistkond CC Tallinn (kapten Harri Lill), kes saavutas neljanda koha.

"Curlinguhooaeg sai nüüd edukalt avatud ja ootame eelkõige võistlusterohket hooaega. Sellel hooajal korraldame Tallinnas üheksa rahvusvahelist turniiri ning osalejate tase on väga kõrge ja konkurents tihe, seda tõestas ka äsjalõppenud esimene turniir, kus osalesid näiteks ka Šotimaa ja Venemaa alaliitude poolt rahastatud võistkonnad. Tondiraba jäähallis on maailmatasemel võimalused curlingu mängimiseks ja Tallinn on atraktiivne curlingu sihtkoht," ütles võistluste peakorraldaja Juuli Liit Eesti Curlingu Liidust.

CCT Tallinn Season Starter võistlus on rahvusvahelise Curling Champions Tour võistluse etapp, kus võistkondadel on võimalik teenida maailma edetabeli punkte. Tänavune võistlus tõi Tallinnasse kümme võistkonda seitsmest riigist. Riikidest olid esindatud Läti, Rootsi, Šotimaa, Šveits, Taani, Venemaa ja Eesti. Eestist osales kaks võistkonda.

Curling on rahvusvaheliselt üks kõige kiiremini kasvavaid talispordialasid. Tegemist on olümpiaalaga, mida saavad harrastada väga erineva vanuse ja füüsilise ettevalmistusega inimesed. Mängu saavad harrastada ka liikumispuudega inimesed. Curlingut on võimalik harrastada nii perekeskselt, kui ka kolleegidega. Eestis saab curlingut mängida regiooni parimaid tingimusi pakkuvas Tondiraba jäähallis. Curlingu hooaeg kestab Eestis mai lõpuni.