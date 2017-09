Martin Kuuspalu tuli lohelaua vabastiili Eesti meistriks

Kuigi päeva algus oli vihmane, muutusid võistlustingimused sõitude ajaks suurepärasteks. Paistis päike ja tuul puhus 6-8 m/s, hiljem 7-10m/s. Kohal olid kõik parimad vabastiili sõitjad ning mõõtu võeti nii singel kui ka double elimination voorus.

"See aasta oli suurte lohede võistlus. Piritalt rohkem ei oska oodata, täitsa okei tuul oli. Samas laine segas natuke freestyle tingimusi. Kohtunikud mainisid enne võistlust, et tehke enda seitse trikki ära. Seetõttu tegin erinevaid raley variatsioone nagu Raley-to-Switch, Raley-to-Blind koos gräbiga. Samaoodi S-Bend, Backroll-to-Switch. Sellised lihtsad asjad kõigepealt, et saaks trikkide arvu täis. Seejärel keskendusin handelpass’idele. Kahjuks neid seekord nii palju ei tulnud kui Paralepas. Aga kuna trikkide arv oli piisavalt suur, siis sellest piisas, et eelsõitudes edasi saada," kommenteeris Kuuspalu.

Pirita etapil võitis üldarvestuses Kuuspalu (No Work Surf Club), teiseks tuli Tarmo Ilo (Ozone, Surfshop, Skone, Laulasmaa Surfiklubi, Team Ozone Est) ja kolmandaks Krtistiin Oja (Liquid Force, O’neill, kalipso.ee, Surftown).

2017. aasta meistrivõistluste etappide kokkuvõttes tuli Eesti meistriks Kuuspalu, hõbemedalile tuli Raigo Piho (Parnu Surf, Võsu Surfikool) ja pronksmedalile Priidu Null (Ozone, Sadama Suveterrass, Mystic, Kite Team Estonia).