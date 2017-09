Eestlased jäid kodusel takistussõidu MK-etapil Venemaa võistlejale alla

Võistluse viimane ala kujunes oodatult väga põnevaks. Heas vormis Eesti paaridele pakkusid konkurentsi tippsõitjad Venemaalt, Lätist, Leedust, Rumeeniast, Portugalist ja Valgevenest.

Kõigepealt seisis 31 võistluspaaril ees väljakutse läbida puhtalt kuni 160 cm kõrgune põhiparkuur, mis osutus päris keeruliseks ülesandeks. Suurimaks komistuskiviks osutus just kitsaste vahedega kolmene süsteem, mida oli eriti suurematel hobustel raske hüpata. Nii juhtuski, et ümberhüpetele pääsesid edasi vaid neli ratsanikku, nende seas kõige esimesena startinud Belehhov hobusel Bivaldi, Pill hobusel A Brok, Gunnar Klettenberg hobusel Traffic ja Urmas Raag hobusel Carlos.

Ka ümberhüpetel startis esimesena Belehhov ja tegi puhta sõidu. Pill ja A Brok rõõmustasid publikut samuti puhta sõiduga, kuid kahjuks ei olnud nad kiired ja teenisid ühe karistuspunkti ületatud normiaja eest. Ka Klettenberg ja Traffic lõpetasid karistuspunktidega, saades neid kokku kaheksa. Kõik lootused olid viimasena startinud Raagil ja Carlosel, kahjuks pudenes neilgi latt ja nii läks võit ning väärtuslikud MK-etapi võidupunktid Venemaalt pärit Belehhovile. Pill oli teine ja kolmas Raag Carlosega. Kolmanda koha MK-punktid sai siiski Klettenberg, kuna Raag osales punktiarvestuses Ibelle van de Grote Haartiga, kellega sai sportlane viienda koha, olles kiireim nelja karistuspunktiga sõitja.

Võitja sõnul oli Bivaldi väga heas vormis ja näitas end igati parimast küljest. "Tulime äsja EM-ilt Rootsist ja siin oli juba palju kergem hüpata. Tänane parkuur oli väga raske. Kuna minu hobune on suur, siis kõige keerulisem minu jaoks ongi hüppamine väiksemal väljakul. Loomulikult oli ka kolmene süsteem üliraske, mida näitas ka see, et paljud eksisid seal," sõnas Belehhov.

Ümberhüpetele minnes lootis sportlane hüpata kiirelt ja puhtalt, mis ka õnnestus. Belehhovi sõnul olid kõik kolm ümberhüpetele pääsenud eestlast ka talle suurimad konkurendid. "Kõik nad on väga kogenud ja head sõitjad, mina olen neist kõige noorem," muigas võitja.

Ka Pill läks starti võidumõtetega, kuid sõit A Brokiga ei sujunud sel korral nii ladusalt. Samuti hindas sportlane põhiparkuuri väga raskeks. "Ega ma tegelikult kurta saa, mõlemad sõidud tegime nulliga. Täna ei saanud me lihtsalt kuidagi sihikut paika ja sõita oli raske. Igat tõket võtsime justkui eraldi ja ei saanud sujuvat hoogu sisse ning seda head tunnet kätte. Ümberhüpetes läks kogu aur sellele, et tõketest puhtalt üle saada, mistõttu ei saanud enam kurve korralikult võtta ning hoogu üles. Pean teisi kutte tänama, et nad maha ajasid ja ma teise koha sain," naeris Pill. Võistluse kohta ütleb tänavune Eesti meister, et Lauluväljak sobib ratsavõistluseks ülihästi. "Minu meelest oli see super üritus, hobused sobivad suurepäraselt Lauluväljakule. Oleks tore, kui see võistlus ei jääks viimaseks ning saaks iga-aastaseks traditsiooniks."

MK-etapile eelnesid ka teised võistlusklassid, kus U-25 135 cm puhtus-kiirus parkuuris võidutses Berit Lehtsaar hobusel Solei Solei. Noorte hobuste sõidus oli edukaim leedukas Nerijus Sipaila hobusel Chenet ja avatud klassi 135 cm parkuuri võitis Andrius Petrovas hobusel Clarity Leedust.