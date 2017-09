Mait Patrail alustas hooaega kahe hea võidu ja üheksa väravaga

Hannover-Burgdorfi juhendab sel hooajal uus peatreener, Hispaania eest mängijana Sydney olümpial pronksi võitnud Antonio Carlos Ortega. "Uued treenerid on päris palju muutnud," tunnistas Patrail. "Kaitses mängime väga agressiivselt ja rünnakul on täiesti uued skeemid. Palju kasutame taga- ja joonemängija koostööd, mis mulle suurepäraselt sobib."

