Kristoffersson tegi rallikrossi MM-sarjas ajalugu

Rallikrossi MM-sarja hooaja üheksanda etapi Prantsusmaal Loheacis võitis rootslane Johan Kristoffersson (Volkswagen Polo; PSRX Volkswagen). Võiduga tegi Kristoffersson ka MM-sarja ajalugu – see oli tema neljas järjestikune etapivõit ja ta on esimene sõitja, kes sellise saavutusega hakkama on saanud.

Lisaks oli see Kristofferssoni hooaja kaheksas järjestikune pjedestaalikoht, ka see on 2014. aastal loodud MM-sarja rekord.

Teise koha sai kodupubliku ees võistelnud üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb (Peugeot 208; Team Peugeot-Hansen) ja kolmas oli valitsev maailmameister Mattias Ekström (Audi S1; EKS). Eelmisel hooajal MM-sarjaga liitunud Loeb on tänavu olnud juba märksa paremas hoos, see oli tema neljas järjestikune ja üldse viies pjedestaalikoht sel hooajal.

"See on fantastiline! Tunnen end autos suurepäraselt, see on kogu meeskonna raske töö tulemus," lausus finaalsõitu stardist alates juhtinud Kristoffersson pressiteate vahendusel.

Johan Kristoffersson Autor: FIAWorldRallycross.com

Kristoffersson võitis neljast eelsõidust kaks ja pääses parimana poolfinaali, kus ta samuti võitis, veel pääsesid sealt edasi tema tiimikaaslane Petter Solberg ja Ekström.

Teise poolfinaali võitis Loebi tiimikaaslane Timmy Hansen, Loeb ise oli teine ja viimasena jõudis finaali norralane Andreas Bakkerud (Ford Focus RS; Hoonigan Racing Division).

Finaalis jäi Bakkerud neljandaks, viiendaks oli Solberg, kel purunes rehv ja kuuendaks jäi Hansen, kes pidi sõidu pooleli jätma.

MM-sarja üldarvestuses edestab Kristoffersson nüüd Solbergi 46 punktiga, kellest Ekström jääb omakorda maha 15 punktiga.



Võistkondlikus arvestuses on PSRX Volkswagen Swedeni edu juba enam kui sajapunktiline – Volkswagenitel on 387 punkti, teisel kohal paikneval Team Peugeot-Hansenil 279 punkti. Kolmas on tiitlikaitsja EKS 236 ja neljas Hoonigan 217 punktiga.

Sel hooajal on jäänud sõita veel kolm etappi, MM-sarja kümnes etapp sõidetakse 15.-17. septembrini Riias.