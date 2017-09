Querrey hoiab US Openil ameeriklaste lootusi üleval

New Yorgi politsei arreteeris US Openil Eesti endise kõrgushüppaja

Querrey on lahjaks jäänud tabeli alumises pooles ainus mängija, kel on varasemast suure slämmi poolfinaalis mängimise kogemus – nelja parema sekka jõudis ta tänavusel Wimbledonil. Ükski teine konkurentsi jäänud mängijatest tabeli alumiselt poolelt pole varem ühelgi slämmiturniiril nelja sekka jõudnud.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel