Muguruza ja Šarapova langesid US Openil konkurentsist

13. asetatud Kvitova sai turniiri üheks peafavoriidiks peetud Muguruzast, kes oli 3. paigutusega, jagu 7:6 (3), 6:3.

Muguruza on aasta teisel poolel olnud väga heas hoos, Kvitoval on aga tagasitulek kujunenud pisut raskemaks. Mäletatavasti langes tšehhitar mullu detsembris enda kodus noarünnaku ohvriks ja tema mängukäsi sai nii tõsiselt vigastada, et algselt kaheldi, kas ta saab üldse karjääri jätkata. Prantsusmaa lahtistel naasis Kvitova aga võistlustulle ja comeback’i senine säravaim tulemus oli Birminghami muruturniiri võit. US Openi eelturniiridel ta aga väga edukas ei olnud.

"Panen endale alati enne Wimbledoni pinged peale, sest olen seal võitnud. Aga US Openil püüan lihtsalt enda rütmi leida. Võib-olla sellepärast mul ei olegi mingeid ootusi ja sellepärast mängingi vabamalt," ütles Kvitova mängujärgsel pressikonverentsil.

US Open on ainus suure slämmi turniir, kus Kvitova pole poolfinaali jõudnud. Korra varem – 2015. aastal – on ta samuti veerandfinaalis mänginud. Ka Muguruza jaoks pole US Open väga edukas olnud, seni polnud ta kunagi teisest ringist edasi pääsenud.

Hoolimata kaotusest on Muguruzal endiselt võimalus pärast US Openit maailma esireketiks tõusta, seda juhul kui 4. asetatud Elina Svitolina langeb konkurentsist välja enne poolfinaali ja praegune esinumber Karolina Pliškova ei jõua finaali.

Kvitova läheb veerandfinaalis vastamisi kodupubliku lemmiku, 9. asetatud ameeriklanna Venus Williamsiga, kes on varem US Openil kahel korral triumfeerinud. Williams sai kaheksandikfinaalis 6:3, 3:6, 6:1 jagu hispaanlanna Carla Suarez Navarrost.

Kvitova ja Williams on varem omavahel mänginud viiel korral, neist neljas mängus on Kvitova peale jäänud.

Maria Šarapova ja Anastasija Sevastova Autor: Reuters/Scanpix

Kaheksandikfinaal jäi aega laeks teisele tagasitulekut tegevale mängijale – tänavu kevadel dopingukeelu alt vabanenud ja pooleteise aastase pausi järel taas suure slämmi turniiril mänginud venelanna Maria Šarapova pidi tunnistama 16. asetatud lätlanna Anastasija Sevastova 5:7, 6:4, 6:2 paremust.

"See nädal on olnud suurepärane. Olen väga tänulik, et selle võimaluse sain. Andsin enda parima ja võin selle üle uhke olla," lausus Šarapova.

Kevadel keeldus Prantsusmaa tenniseliit Šarapovale Prantsusmaa lahtistele vabapääset andmast. Wimbledonis pääsenuks Šarapova enda edetabelikohaga juba kvalifikatsiooni, aga ta oli sunnitud sellest vigastuse tõttu loobuma. US Openi korraldajad aga otsustasid Šarapovale kui 2006. aasta võitjale anda vabapääsme põhitabelisse.

Teist aastat järjest US Openil veerandfinaali jõudnud Sevastova läheb pääsu eest poolfinaali vastamisi ameeriklanna Sloane Stephensiga, kes on samuti comeback’i tegemas. Stephens käis jaanuaris jalaoperatsioonil ja naasis võistlustulle Wimbledonis. US Openi eelturniiridel jõudis ta nii Torontos kui Cincinnatis poolfinaali ja tõusis tagasi edetabeli esisajasse.

Stephens oli kaheksandikfinaalis 6:3, 3:6, 6:1 parem 30. asetatud sakslanna Julia Görgesist.

Neli aastat tagasi edetabelis maailma esikümne piirimail olnud Stephens pole varem US Openil veerandfinaali jõudnud.