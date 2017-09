Võimas Kanepi jõudis seitsmeaastase vaheaja järel US Openil veerandfinaali

Pisut närviliselt alustanud Kanepi jäi avasetis kohe 0:2 kaotusseisu, aga kogus siis end ja võitis kolm geimi järjest ning võitis seti lõpuks 6:4. Teises setis oli Kanepil seisul 4:2 servides mitu võimalust juhtima minna, aga 24-punktilise geimi võitis lõpuks Kasatkina. Sellest geimist alates ei suutnud kumbki enam servi hoida Kanepi võitis lõpuks ligi poolteist tundi kestnud kohtumise.

Kanepi servis mängu jooksul neli ässa ja tegi kolm topeltviga, Kasatkina sai kirja ühe ässa ja neli topeltviga. Kanepi tegi 34 äralööki ja 43 lihtviga, Kasatkina vastavad näitajad olid 11 ja 22. Eestlannal õnnestus üheksast murdepallist realiseerida kuus, Kasatkina kasutas 11 murdevõimalusest ära neli. Mängitud punktidest võitis Kanepi 75 ja Kasatkina 62.

Juuni alguses pikalt vigastuspausilt naasnud Kanepi pääses tänu kaitstud edetabelikohale US Openi kvalifikatsiooni, kust murdis end põhitabelisse, seega on eestlanna New Yorgis võitnud juba seitse järjestikust matši.

Kanepi on läbi aegade alles teine naine, kes on US Openil kvalifikatsioonist alustanud ja seejärel põhiturniiril veerandfinaali jõudnud. Esimesena sai sellega hakkama Barbara Gerken 1981. aastal.

Kanepi on varem korra US Openil veerandfinaali jõudnud, see juhtus 2010. aastal, kui ta pääsu eest nelja parema sekka pidi tunnistama venelanna Vera Zvonareva paremust. Ühtekokku on Kanepi varasemalt slämmiturniiridel viiel korral veerandfinaali jõudnud.

Seekordses veerandfinaalis läheb Kanepi vastamisi 4. asetatud ukrainlanna Elina Svitolina ja 15. paigutatud ameeriklanna Madison Keysi vahelise kohtumise võitjaga.

Mängu käik:

Enne mängu:

32-aastane Kanepi ja 20-aastane Kasatkina on omavahel korra varem mänginud – 2015. aastal Prantsusmaal liivaväljakul peetud ITF-i turniiri veerandfinaalis, toona jäi 2:6, 6:1, 6:1 peale nooruke Kasatkina.

Juuni alguses pikalt vigastuspausilt naasnud Kanepi pääses tänu kaitstud edetabelikohale US Openi kvalifikatsiooni, kust murdis end põhitabelisse, seega on eestlanna New Yorgis võitnud juba kuus järjestikust matši. Eelmises ringis sai Kanepi 6:3, 2:6, 7:5 jagu 19-aastasest jaapanlannast Naomi Osakast (WTA 45.).

Kasatkina oli alistas kolmandas ringis 6:3, 6:2 enda eakaaslasest, 12. asetatud lätlanna Jelena Ostapenkost. Tänavuste Prantsusmaa lahtiste võitja Ostapenko juhtis avasetis 3:0, kuid kaotas siis 11 geimi järjest, kuni suutis teises setis 0:5 kaotusseisus Kasatkina servi murda ja seejärel ka enda pallingugeim võita, rohkem aga Kasatkina ei vääratanud.

Kanepi parim tulemus USA lahtistelt pärineb seitsme aasta tagant, kui ta jõudis veerandfinaali. Kasatkina pole kunagi varem ühelgi suure slämmi turniiril kolmandast ringist kaugemale jõudnud.

"Kasatkina mängib esimest korda koha eest veerandfinaali, Kaial on kogemust," iseloomustas Kanepi endine treener Silver Karjus ETV-le. "Noor venelanna ihub hammast – see tuleb kõva mäng, aga Kaial on oma võimalused. Arvestades senist turniiri käiku, näen tal päris suuri võiduvõimalusi."