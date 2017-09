TÄNA | Kanepi kohtub US Openi kaheksandikfinaalis noore venelannaga

Kohtumine peetakse Louis Armstrongi nime kandva väljaku kolmanda matšina, esimene mäng sel väljakul algab Eesti aja järgi kell 18. Enne Kanepi ja Kasatkina mängu on kavas üks meeste paarismäng ja üks meeste üksikmäng.

32-aastane Kanepi ja 20-aastane Kasatkina on omavahel korra varem mänginud – 2015. aastal Prantsusmaal liivaväljakul peetud ITF-i turniiri veerandfinaalis, toona jäi 2:6, 6:1, 6:1 peale nooruke Kasatkina.

Juuni alguses pikalt vigastuspausilt naasnud Kanepi pääses tänu kaitstud edetabelikohale US Openi kvalifikatsiooni, kust murdis end põhitabelisse, seega on eestlanna New Yorgis võitnud juba kuus järjestikust matši. Eelmises ringis sai Kanepi 6:3, 2:6, 7:5 jagu 19-aastasest jaapanlannast Naomi Osakast (WTA 45.).

Kasatkina oli alistas kolmandas ringis 6:3, 6:2 enda eakaaslasest, 12. asetatud lätlanna Jelena Ostapenkost. Tänavuste Prantsusmaa lahtiste võitja Ostapenko juhtis avasetis 3:0, kuid kaotas siis 11 geimi järjest, kuni suutis teises setis 0:5 kaotusseisus Kasatkina servi murda ja seejärel ka enda pallingugeim võita, rohkem aga Kasatkina ei vääratanud.

Kanepi parim tulemus USA lahtistelt pärineb seitsme aasta tagant, kui ta jõudis veerandfinaali. Kasatkina pole kunagi varem ühelgi suure slämmi turniiril kolmandast ringist kaugemale jõudnud.

"Kasatkina mängib esimest korda koha eest veerandfinaali, Kaial on kogemust," iseloomustas Kanepi endine treener Silver Karjus ETV-le. "Noor venelanna ihub hammast – see tuleb kõva mäng, aga Kaial on oma võimalused. Arvestades senist turniiri käiku, näen tal päris suuri võiduvõimalusi."