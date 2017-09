Saksamaa andis lahingu, kuid Venemaa tuli taas Euroopa meistriks

EM-i seni veatult läbinud suurfavoriit Venemaa võitis Saksamaa vastu küll avageimi 25:19, kuid jäi seejärel teises alla 20:25. Kolmas geim võideti kolme punktiga, neljandas olid sakslased paremad koguni 25:17. Veidi üle kahe tunni kestnud kohtumise lõpetas Venemaa 15:13 geimiga. Venemaa on Euroopa meistrivõistlustel medalile jõudnud 22 korral.

Pronksi võitis Serbia, kes jäi kolmanda koha mängus Belgia vastu 1:2 (25:17, 22:25, 19:25) kaotusseisu, kuid võitis kaks viimast geimi vastavalt 25:22 ja 15:12. Serbiale oli see EM-ilt 11. medaliks. Pronksine autasu on võidetud kaheksal korral, sellest enamat ei ole ühelgi koondisel.

"See valmistab kohutavalt pettumust," tunnistas Belgia mängija Pieter Verhees. "Kui jõuad medalile nii lähedale, on see eriliselt valus. Me ei alustanud hästi, aga kolmandas geimis servisime korralikult ja kontrollisime mängu. Me tahtsime medalit võita ja uskusime, et suudame seda, kuid lõpus said otsustavaks pisidetailid."