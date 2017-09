Endine treener Kanepi edust: see pole pauk luuavarrest

"Suurepärane tulemus, arvan, et see pole päris pauk luuavarrest," sõnas Karjus. "Kaia on alati olnud metskass, kes kõnnib omapead ja trenni teeb ta ju hoolega. Et üleüldine seis on selline, et kõik on stabiliseerinud, võrdsustunud, on Kanepi enda võimalused ära kasutanud ja homme tuleb võimalus mängida koha eest veerandfinaalis."

Väikestelt turniiridelt suurele slämmile minna on ikkagi müstiline - kas just see, et tal pole pinget, on tal mängida aidanud? "See, uus treener (Kanepit abistab US Openil Alina Židkova, kes tõusis karjääri jooksul parimal juhul maailma edetabelis 51. kohale - toim.), uus motivatsioon - ma arvan, et siin on palju tegureid, aga tal on alati standardklass olemas olnud, mida ei saa tal ära võtta," nõustus Karjus. "See on nagu jalgrattasõit. Viimast lihvi peab ehk rohkem treenima, aga standard on tal olemas ja sinna peale saab ehitada, kui tal ainult tervist oleks."

"Serv on tal kõvasti stabiilsemaks läinud, selle pealt saab ta hea mängurütmi," analüüsis Karjus. "Ta on neid mänge ikkagi domineerinud, oma mängurütmi peale surunud - ta ei ole mängu väga kiireks ajanud, mängib natuke pikemaid punkte ja ei ole kiirustanud ka punktide vaheajal. See on talle edu toonud, vaatame, mis see toob."

"Kasatkina mängib esimest korda koha eest veerandfinaali, Kaial on kogemust," iseloomustas Kanepi endine treener tema homset vastast. "Noor venelanna ihub hammast - see tuleb kõva mäng, aga Kaial on oma võimalused; arvestades senist turniiri käiku, näen tal päris suuri võiduvõimalusi. Homme oleme targemad, kui mäng on lõppenud."