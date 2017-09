Nurme ja Fosti võitlesid Kahe Silla jooksul väsimusega

Rajal käis pingutamas kaks tuhat jooksjat ja pea kaheksasada kõndijat. Stardipaugu andis mullu Rio olümpial paarisaerulise neljapaadi koosseisus pronksmedali võitnud sõudja Allar Raja. Kümnekilomeetrisel distantsil spurtis teistelt kohe eest keenlane Ibrahim Mukunga, kes võttis ka võidu, läbides raja 29 minuti ja 44 sekundiga. Seekordne võit oli Mukungale juba neljas.

"Võistlus oli tore, kuigi oli väga tuuline, kuid aeg tuli hea," oli Mukunga intervjuus ERR-ile õnnelik. 15,9 sekundit kaotas talle hea sõber ja nii-öelda "maaletooja" Tiidrek Nurme.

"Kuna ma jooksin augustis MM-il maratoni ja see oli minu jaoks üsna tühjendav võistlus, siis mul läks üsna pikalt enne, kui ma sain jalad alla," tõdes Nurme. "Praegu võiks öelda, et see aeg ja see enesetunne - täiesti keskpärane vorm. Arvestades mu vormi, ongi Mukunga järel teine parim, mis ma saada võisin."

Samuti MM-maratoni läbinud pärnakas Roman Fosti pidi seekord leppima neljanda kohaga, võitjale jäi ta alla juba rohkem kui minutiga.

"Ma olen ikkagi rahul, sest ma olen tiitlivõistlusest paremini taastunud, kui eelmisel aastal," tunnistas Fosti. "Nüüd hakkab uus ettevalmistus järgmisest nädalast, et joosta 22. oktoober maraton Torontos. Muidugi oleks tahtnud täna olla ikkagi pjedestaalil kolme hulgas, kuid jalad seda ei lubanud, sest pole veel Londoni jooksust taastunud."

Üldarvestuses 18. finišeerus kiireim naine Liina Tšernov, kes edestas Jekaterina Patjuki ja Liina Luike. 115. koha sai jooksu algataja, 51-aastane Jüri Jaanson, kes teenis suvel oma 50. Eesti meistrikulla Pärnu Sõudeklubi kaheksapaadil ning ootab põnevusega lähenevat MM-i.

"See, mis meie neljasesse ehk siis tippmeeskonda puutub, siis neil on põhivõistlus alles ees ja siin me saame ainult pöialt hoida ja palju sõltub sellest, kuidas neil ettevalmistus läheb ja viimased nädalad on jäänud," sõnas Jaanson. "Ega siinkohal ei oska ma midagi prognoosida ega taha ka, lihtsalt ootan põnevusega, mida nad suudavad seal kaugel Ameerikas ära teha."

"Ootame MM-ilt rohkem, kui seni hooaeg on läinud," tõdes Allar Raja. "Eks me oleme katsetanud ja ettevalmistus on olnud veits pikaldasem, kui muidu, aga ma tunnen, et mehed on saavutanud hea vormi ja paat hakkab libisema, meile tundub, et selle aasta septembri lõpu MM sobib.

Florida MM-iks valmistuv Raja võttis aga tänast jooksu rahulikult ning nautis seda hoopis koos perega kõndides. "Väga hästi õnnestus, oma sportlik hasart tekkis ja inimestega saab suhelda," sõnas Raja. "Ütleme nii, et tore on nautida ka sellist rahvasportlase protsessi, eriti veel koduses Pärnus."

MM algab USA-s 24. septembril.