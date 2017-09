Hiilgav Markkanen vedas Soome teisel lisaajal võidule

New Yorgi politsei arreteeris US Openil Eesti endise kõrgushüppaja

Poolajaks üheksapunktilise edu haaranud Leedu suutis seda Itaalia vastu lõpuni hoida ning sai kirja väärtusliku 78:73 võidu. Adas Juškevicius tõi Leedule 20 punkti (visked väljakult 8/10), itaallasi ei päästnud ka Luigi Datome (24 punkti; visked 10/17) vägiteod. Nii Leedul kui Itaalial on B-grupis kaks võitu ja üks kaotus.

