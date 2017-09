Kohtumise parimaks valitud Purje: panime täna Küprose jooksma

"Tundus, et mäng oli meie kontrolli all, Küpros ei olnud üritavamaks pooleks," sõnas Ats Purje ERR-ile. "Õnneks tõi jokker Käit lõpus võidu koju."

Käiti tabamusele andis peaga söödu mõned minutid varem Purje enda vastu vahetusest mängu sekkunud Joonas Tamm. "Treenerid on varemgi Tamme mängu lõpus ründes kasutanud, võidab pikki palle ja seekord tõi see meile edu ka," tõdes Purje. "Ilus tehniline sooritus Käiti poolt, võiks öelda, et maailmaklass."

Mis sulle nende kahe mängu puhul kõige rohkem head meelt tekitas? "No ikka punktid ja tundub, et kaitses oleme ka pidama saanud. Päris hästi suudame kaitsta ja ei anna vastastele väga palju võimalusi. Õnneks suutsime nüüd ühe ära ka lüüa. Punktidega peame rahul olema."

"Terve meeskond, ka ründajad ja äärepoolikud, peavad selle nimel tööd tegema, et kaitses oleks kõik korras. Siis vahel tundubki, et Eesti ei suuda ründes midagi teha, aga täna panime just Küprose jooksma ja lõpus oli näha, et nad on väga väsinud."