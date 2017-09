Martin Reim: Kostjale kümnest minutist piisas

"Tuli lõpuks ära. Ma arvan, et olime rohkem see võistkond, kes soovis rünnakuid luua ja momente tekitada," sõnas Reim ERR-ile. "Kahjuks neid palju ei tekkinud, aga surve oli peal. Mingites momentides jäi võib-olla loovusest puudu, aga meil on mehi, kes suudavad mängu muutust tuua. Täna klappisid ka vahetused; kõik töötasid hästi."

Luts jäi pingile, Vassiljev mängis kümmekond minutit - oli see sunnitud? "Jah, Luts ei olnud täiesti mänguvormis ja Kostja oli täpselt see 10-15-20 minutit. Ootasime, mis see mäng toob ja kuidas tunne on, sellest kümnest minutist piisas, et hea sööt anda."