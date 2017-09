Käit: mul oli enne mängu Kreekaga tunne, et löön Küprosele ära

Mattias Käit, oled sa kunagi unes ka näinud seda, mida sa praegu tegid? "Ei ole seda unes näinud," sõnas õnnelik päevakangelane ERR-ile. "Mul oli enne Kreeka mängu tunne, et löön Küprosele värava. Ma olen väga õnnelik, et see tuli viimasel minutil. Meil oli palju võimalusi, kahjuks ei realiseerinud kõiki. 1:0 on väga hea."

Mis meile selle võidu kindlustas? "Ma arvan, et kindel kaitse, olime rohkem enesekindlad, kodupublik, koduväljak - see oli kõik meie edu taga."