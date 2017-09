Sloveenia jätkab Doncici ja Dragici toel puhaste paberitega

New Yorgi politsei arreteeris US Openil Eesti endise kõrgushüppaja

A-alagrupi päeva esimeses mängus ei jätnud Prantsusmaa Islandile suuremat sõnaõigust ning alistas nad tulemusega 115:79. Nagu Poola eile, sai ka Prantsusmaa täna meestele mänguaega jagada võrdselt ning seetõttu jõudis kahekohalise punktisummani kuus mängijat. Viskeid 68-protsendiliselt tabanud prantslastele tõi enim, 16 punkti, Nando De Colo, Jon Arnor Stefansson viskas islandlaste kasuks 23 punkti ja võttis seitse lauapalli. Prantslastele oli see ühe kaotuse kõrval teiseks võiduks, Island on kõik kolm senist kohtumist kaotanud keskmiselt 31 punktiga.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel