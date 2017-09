Ligurit tabas rallikrossi EM-etapi poolfinaalis ebaõnn

New Yorgi politsei arreteeris US Openil Eesti endise kõrgushüppaja

FIA Euroopa meistrivõistluste üldarvestuses on Ligur kolmanda etapi järel Super1600 klassis 54 punktiga seitsmendal kohal, Saluri 15 punktiga 17. kohal, Arvo Kask 33. kohal ja Kurg 42. kohal. Esikolmiku moodustavad Krisztian Szabo (90 punkti), Artis Baumanis (90 punkti) ja Ulrik Linnemann (77 punkti). Andri Õun on Euro RX klassis nelja etapi järel 36. kohal ja Mart Tikkerbär 42. kohal. Esikolmiku moodustavad Anton Marklund (104 punkti), Thomas Bryntesson (81 punkti) ja Tommy Rustad (71 punkti).

"Poolfinaalis kindlalt finaalikohalt raja kõrvale jääda on päris suur kaotus, aga mis teha," tunnistas Ligur. "Taaskord võitlesime end päris halvalt positsioonilt välja, kui kolmas eelsõit rajapiirdes lõppes, mis andis kindlust – sisuliselt sõitsime poolfinaali ilma ühelt eelsõidult suuremaid punkte kirja saamata. Ütleks, et too avarii oli isegi kogu mu senise karjääri kõige kõvemaid pauke üldse. Aga poolfinaalis sai ebaõnn meid taas kätte."

