Vida tabamus 15 minutit enne lõppu päästis Horvaatia häbisse jäämisest

Möödunud sügisel võõrsil toimunud mängu 6:0 võitnud Horvaatia oli täna alagrupi autsaideri vastu selgelt raskustes. Mitu head võimalust oli Ivan Perisicil, kuid Kosovo väravalukku ei suudetud kuidagi lahti muukida, enne, kui Domagoj Vida sai 74. minutil pea vahele Luka Modrici antud karistuslöögile ning mänguvahendi Kosovo väravavahi Samir Ujkani selja taha suunas.

Napp võit kergitas Horvaatia alagrupis esikohale. Pärast seitsmendat vooru on neil 16 punkti, Ukrainal on teisena 14 ning Islandil kolmandana 13 silma. Türgi on neljandana 11 punkti peal. Seitsmest mängust ühe viigi teeninud Kosovol on veel võimalus püüda viiendal kohal olevat Soomet, kellel on neli punkti. Omavahel kohtutakse teisipäeval.

Eilne olukord Zagrebis sundis kohtunikku mängu pooleli jätma: